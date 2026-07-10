Зеленский и Рютте присоединятся к встрече "коалиции желающих" в Париже - Елисейский дворец
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский примут участие во встрече коалиции желающих в Париже. Встреча будет направлена на усиление помощи Украине после саммита НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и Президент Украины Владимир Зеленский присоединятся в понедельник, 13 июля, в Париже к встрече "коалиции желающих" для поддержки Украины, сообщил в пятницу офис французского президента, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Встреча будет направлена на то, чтобы наращивать импульс для помощи Украине после саммита НАТО в Турции на этой неделе. Елисейский дворец заявил, что планирование гарантий безопасности на случай достижения прекращения огня между Украиной и россией все еще продолжается.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Анкаре, что использует саммит союзников Украины для представления новых оборонных инициатив и совместных военных учений, представив эту встречу как еще одно доказательство того, что Европа берет на себя большую ответственность за собственную безопасность.
Встреча 13 июля также будет сосредоточена на решении вопроса "теневого флота" россии, новых военных возможностях для Украины, большей мобилизации оборонной промышленности и более глубоком оперативном сотрудничестве между сторонниками Украины, заявил Макрон в Анкаре.
Президент США Дональд Трамп продемонстрировал более благоприятную позицию в отношении Украины в ее борьбе против россии на недавних саммитах G7 и НАТО.
Еще две страны, Молдова и Северная Македония, присоединились к коалиции, сообщил Елисейский дворец.
Лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта также должны присутствовать на встрече в понедельник, сообщил офис французского президента.
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