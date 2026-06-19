Зеленский и новый премьер Венгрии Мадьяр встретились на саммите ЕС

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Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр контактировали на полях саммита ЕС в Брюсселе. Об этом стало известно из поста Мадьяра на странице в соцсети "X", передает УНН.

Детали

В своем выступлении на саммите Мадьяр говорил европейским лидерам о честности и необходимости отойти от двойных стандартов и двусмысленной риторики.

Я рассказал им о том, что пережил за последние два года, посетив 700 городов и сел и общаясь непосредственно с людьми, а также о том, какой, по моему мнению, должна быть политика. Я подчеркнул, что не стремлюсь быть популярным в этом зале или в Брюсселе — я хочу всегда представлять венгерский народ - говорится в посте венгерского премьер-министра.

Напомним

Глава венгерского правительства Петер Мадьяр добился исключения из декларации саммита ЕС пункта об ускорении вступления Украины.