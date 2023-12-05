Президент Украины и глава МИД Нидерландов обсудили создание специального трибунала для наказания рф

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот обсудили дальнейшие шаги в создании специального трибунала по преступлению агрессии hоссии против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Мы благодарны за конкретные и сильные решения Нидерландов, которые помогли нам на поле боя, помогли защитить мирных граждан, а также достичь успехов в обеспечении работы альтернативного гуманитарного коридора - отметил Зеленский.

Детали

Зеленский проинформировал о ситуации на фронте и стратегических целях в отпоре полномасштабной агрессии рф.

"Были обсуждены приоритетные потребности украинских защитников, прежде всего по усилению противовоздушной обороны, обеспечению дополнительных артиллерийских систем калибра 155 мм и боеприпасов, а также подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 при поддержке Нидерландов. Также речь шла о функционировании альтернативного "зернового коридора" и усилении его защиты", - говорится в сообщении.

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Владимир и Слот уделили внимание реализации Украинской формулы мира, в частности подготовке четвертой встречи на уровне советников по вопросам безопасности и внешней политики, а также Глобального саммита мира.

"Стороны обсудили дальнейшие шаги в создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины", - информирует ОП.

Глава государства и министр иностранных дел Нидерландов сосредоточили внимание на вопросе европейской интеграции Украины и подготовке к декабрьскому заседанию Европейского совета. Зеленский отметил, что уже в ближайшие дни ожидается принятие Верховной Радой Украины ряда евроинтеграционных законопроектов.

"Рассчитываем на положительное решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это станет мощной мотивацией для нашего общества и для наших защитников", - подчеркнул Президент.

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