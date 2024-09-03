Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили усиление ядерной безопасности в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Говорили об усилении ядерной безопасности в Украине, передает УНН.

"Основное внимание во время переговоров - вопросам усиления ядерной безопасности в Украине, обеспечение постоянного мониторинга не только состояния АЭС, но и критически важных для их работы подстанций", - сообщил Зеленский.

Напомним

Рафаэль Гросси начал свой 10-й визит в Украину и встретился с руководством Минэнерго и "Энергоатома". Он планирует посетить ЗАЭС для оценки ядерной безопасности.