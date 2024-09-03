Зеленський і гендиректор МАГАТЕ обговорили посилення ядерної безпеки в Україні
Київ • УНН
Президент України провів зустріч з гендиректором МАГАТЕ. Обговорили посилення ядерної безпеки та моніторинг АЕС і критичних підстанцій, Гроссі також планує відвідати ЗАЕС.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Говорили про посилення ядерної безпеки в Україні, передає УНН.
"Основна увага під час перемовин – питанням посилення ядерної безпеки в Україні, забезпечення постійного моніторингу не лише стану АЕС, а й критично важливих для їхньої роботи підстанцій", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Рафаель Гроссі розпочав свій 10-й візит в Україну та зустрівся з керівництвом Міненерго та "Енергоатому". Він планує відвідати ЗАЕС для оцінки ядерної безпеки.