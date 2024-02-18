Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры государств Украины и Азербайджана обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Прежде всего Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за активное участие в проектах восстановления города Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в экономическом восстановлении Украины.

Спасибо Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня. Уверен, украинско-азербайджанские отношения будут становиться только крепче. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность наших государств - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили возможные совместные экономические инициативы, в частности в энергетической отрасли, учитывая возможное использование украинских газохранилищ.

Встреча завершилась координацией будущих шагов для реализации совместных инициатив, а также обсуждением подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене