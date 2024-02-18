Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене
Киев • УНН
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры государств Украины и Азербайджана обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Передает УНН со ссылкой на офис Президента.
Прежде всего Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за активное участие в проектах восстановления города Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в экономическом восстановлении Украины.
Спасибо Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня. Уверен, украинско-азербайджанские отношения будут становиться только крепче. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность наших государств
Лидеры также обсудили возможные совместные экономические инициативы, в частности в энергетической отрасли, учитывая возможное использование украинских газохранилищ.
Встреча завершилась координацией будущих шагов для реализации совместных инициатив, а также обсуждением подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.
Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене17 февраля 2024, 21:12 • 14157 просмотров
Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене
Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.
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