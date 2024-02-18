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Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 22:54  •  3216 просмотра

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Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.

Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры государств Украины и Азербайджана обсудили широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других сферах. Передает УНН со ссылкой на офис Президента.

Прежде всего Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за активное участие в проектах восстановления города Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в экономическом восстановлении Украины.

Спасибо Ильхаму Алиеву за реализацию проектов по восстановлению города Ирпеня. Уверен, украинско-азербайджанские отношения будут становиться только крепче. Мы неизменно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность наших государств 

 - отметил Владимир Зеленский.

Лидеры также обсудили возможные совместные экономические инициативы, в частности в энергетической отрасли, учитывая возможное использование украинских газохранилищ.

Встреча завершилась координацией будущих шагов для реализации совместных инициатив, а также обсуждением подготовки к Глобальному саммиту мира в Швейцарии.

Зеленский выразил надежду на дальнейшую поддержку Украины со стороны США на встрече с делегацией Конгресса в Мюнхене17 февраля 2024, 21:12 • 14157 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Зеленський та Алієв обговорили двосторонню співпрацю у різних сферах під час зустрічі в Мюнхені
Zelenskyy and Aliyev discuss bilateral cooperation in various fields during meeting in Munich
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Зеленский и Алиев обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах во время встречи в Мюнхене

Во время встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности лидеры Украины и Азербайджана обсудили двустороннее сотрудничество в торговле, экономике, энергетике, гуманитарной помощи и других сферах, а Владимир Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за проекты по реконструкции Ирпеня и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в восстановлении экономики Украины.

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