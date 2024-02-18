Зеленський та Алієв обговорили двосторонню співпрацю у різних сферах під час зустрічі в Мюнхені

Під час зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки лідери держав України та Азербайджану обговорили широкий спектр питань, включаючи двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах. Передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Насамперед Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву за активну участь у проєктах відбудови міста Ірпеня та висловив сподівання на подальше взаємодії в економічному відновленні України.

Дякую Ільхаму Алієву за реалізацію проєктів з відновлення міста Ірпеня. Впевнений, українсько-азербайджанські відносини ставатимуть лише міцнішими. Ми незмінно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність наших держав – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили можливі спільні економічні ініціативи, зокрема в енергетичній галузі, враховуючи можливе використання українських газосховищ.

Зустріч завершилася координацією майбутніх кроків для реалізації спільних ініціатив, а також обговоренням підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені