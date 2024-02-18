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Зеленський та Алієв обговорили двосторонню співпрацю у різних сферах під час зустрічі в Мюнхені

Зеленський та Алієв обговорили двосторонню співпрацю у різних сферах під час зустрічі в Мюнхені

Київ • УНН

 • 46392 перегляди

Під час зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки лідери України та Азербайджану обговорили двосторонню співпрацю в торгівлі, економіці, енергетиці, гуманітарній допомозі та інших сферах, а Володимир Зеленський подякував Ільхаму Алієву за проекти з реконструкції Ірпеня та висловив сподівання на подальшу співпрацю у відновленні економіки України.

Під час зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки лідери держав України та Азербайджану обговорили широкий спектр питань, включаючи двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах. Передає УНН із посиланням на офіс Президента.

Насамперед Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву за активну участь у проєктах відбудови міста Ірпеня та висловив сподівання на подальше взаємодії в економічному відновленні України.

Дякую Ільхаму Алієву за реалізацію проєктів з відновлення міста Ірпеня. Впевнений, українсько-азербайджанські відносини ставатимуть лише міцнішими. Ми незмінно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність наших держав 

 – зазначив Володимир Зеленський.

Лідери також обговорили можливі спільні економічні ініціативи, зокрема в енергетичній галузі, враховуючи можливе використання українських газосховищ.

Зустріч завершилася координацією майбутніх кроків для реалізації спільних ініціатив, а також обговоренням підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії.

Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені17.02.24, 23:12 • 31415 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
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