Зеленський та Алієв обговорили двосторонню співпрацю у різних сферах під час зустрічі в Мюнхені
Київ • УНН
Під час зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки лідери України та Азербайджану обговорили двосторонню співпрацю в торгівлі, економіці, енергетиці, гуманітарній допомозі та інших сферах, а Володимир Зеленський подякував Ільхаму Алієву за проекти з реконструкції Ірпеня та висловив сподівання на подальшу співпрацю у відновленні економіки України.
Під час зустрічі на Мюнхенській конференції з питань безпеки лідери держав України та Азербайджану обговорили широкий спектр питань, включаючи двосторонню співпрацю в торговельно-економічній, енергетичній, гуманітарній та інших сферах. Передає УНН із посиланням на офіс Президента.
Насамперед Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву за активну участь у проєктах відбудови міста Ірпеня та висловив сподівання на подальше взаємодії в економічному відновленні України.
Дякую Ільхаму Алієву за реалізацію проєктів з відновлення міста Ірпеня. Впевнений, українсько-азербайджанські відносини ставатимуть лише міцнішими. Ми незмінно підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність наших держав
Лідери також обговорили можливі спільні економічні ініціативи, зокрема в енергетичній галузі, враховуючи можливе використання українських газосховищ.
Зустріч завершилася координацією майбутніх кроків для реалізації спільних ініціатив, а також обговоренням підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії.
Зеленський висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США на зустрічі з делегацією Конгресу в Мюнхені17.02.24, 23:12 • 31415 переглядiв