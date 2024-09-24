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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: эту войну нельзя успокоить разговорами

Зеленский: эту войну нельзя успокоить разговорами

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 20:25  •  3543 просмотра

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Президент Украины выступил на Совбезе ООН, подчеркнул, что россия с первой секунды войны нарушает Устав ООН и международные нормы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Совбезе ООН отметил, что россия с первой секунды войны нарушает Устав ООН и международные нормы. Он добавил, что эта война не «утихнет» и ее нельзя успокоить разговорами, передает корреспондент УНН.

С первой секунды этой войны россия делает то, что никоим образом нельзя оправдать согласно Уставу ООН. Каждый разрушенный украинский город, каждое сожженное село - а их уже сотни и сотни - является доказательством того, что Россия совершает международное преступление. И именно поэтому эта война не может просто «утихнуть». Вот почему эту войну нельзя успокоить разговорами. Необходимы действия. И я благодарен всем нациям, которые действительно помогают способом, спасающим жизни наших людей,

- заявил Зеленский.

По словам Президента Украины, путин нарушил так много международных норм и правил, что он не остановится сам.

Россию можно только принудить к миру. И именно это нужно - принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН,

- считает Зеленский.

Глава государства добавил, что сейчас приближается третья зима, когда идет война и россияне снова пытаются уничтожить украинскую энергетику. И на этот раз они действуют еще циничнее, ведь готовят атаки на три атомные электростанции.

Если россия готова зайти так далеко, это означает, что ничего из того, что вы цените, для Москвы не имеет значения. Этот вид российского цинизма будет продолжать наносить удары, если ему дадут хоть какое-то место в мире. Устав ООН не оставляет места для этого. И именно поэтому Формула мира тоже не оставляет места,

- подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что предложенная Украиной Формула мира основывается именно на Уставе ООН, а этот Устав общий для всех стран-членов Организации Объединенных Наций.

Генсек ООН подчеркнул, что пришло время восстановить мир в Украине на основе Устава ООН, при этом признал, что страны им пренебрегают24 сентября 2024, 13:49 • 11052 просмотра

Устава ООН. Есть только один Устав ООН, который объединяет всех - должен объединять всех. Путь к справедливому миру один - четкие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в Формуле мира. Это выполнение Устава ООН. И мы все знаем, что надо сделать, если мы честно оцениваем ситуацию и действительно хотим остановить войну России. А самое главное - действовать. Вместе, конечно. Конечно, в единстве. Без создания новых и ненужных разделений мира на блоки или региональные группы. Единство всегда работает в пользу мира,

- подчеркнул Зеленский.

Он также пригласил на второй Саммит мира Китай и Бразилию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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