Зеленський: цю війну неможна заспокоїти розмовами

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Радбезі ООН наголосив, що росія з першої секунди війни порушує Статут ООН та міжнародні норми. Він додав, що ця війна не "вщухне" і її неможна заспокоїти розмовами, передає кореспондент УНН.

З першої секунди цієї війни росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН. Кожне зруйноване українське місто, кожне спалене село – а їх уже сотні й сотні – є доказом того, що Росія скоює міжнародний злочин. І саме тому ця війна не може просто "вщухнути". Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Необхідні дії. І я вдячний усім націям, які справді допомагають у спосіб, що рятує життя наших людей, - заявив Зеленський.

За словами Президента України, путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам.

Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН, - вважає Зеленський.

Глава держави додав, що наразі наближається третя зима, коли йде війна і росіяни знову намагаються знищити українську енергетику. І цього разу вони діють ще цинічніше, адже готують атаки на три атомні електростанції.



Якщо росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі. Статут ООН не залишає місця для цього. І саме тому Формула миру теж не залишає місця, - наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що запропонована Україною Формула миру грунтується саме на Статуті ООН, а цей Статут спільний для всіх країн-членів Організації Об’єднаних Націй.

Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують

Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх – має об'єднувати всіх. Шлях до справедливого миру один – чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це відображено у Формулі миру. Це виконання Статуту ООН. І ми всі знаємо, що треба зробити, якщо ми чесно оцінюємо ситуацію та справді хочемо зупинити війну Росії. А найголовніше – діяти. Разом, звісно. Звісно, у єдності. Без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи. Єдність завжди працює на користь миру, - наголосив Зеленський.

Він також запросив на другий Саміт миру Китай та Бразилію.

