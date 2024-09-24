Зеленський: цю війну неможна заспокоїти розмовами

ukenru
11:37 • 18401 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 44155 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 79098 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 135814 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 179033 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 258323 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 165545 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141744 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128225 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 195801 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 124554 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 60536 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 94109 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 70637 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 56390 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 124554 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 258307 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 195789 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 226145 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 556283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 4413 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 16398 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 21224 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 26513 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 37048 перегляди
Актуальне
Зеленський: цю війну неможна заспокоїти розмовами

Зеленський: цю війну неможна заспокоїти розмовами

Київ • УНН

 • 18893 перегляди

Президент України виступив на Радбезі ООН, наголосив, що що росія з першої секунди війни порушує Статут ООН та міжнародні норми.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Радбезі ООН наголосив, що росія з першої секунди війни порушує Статут ООН та міжнародні норми. Він додав, що ця війна не "вщухне" і її неможна заспокоїти розмовами, передає кореспондент УНН.

З першої секунди цієї війни росія робить те, що жодним чином не можна виправдати згідно зі Статутом ООН. Кожне зруйноване українське місто, кожне спалене село – а їх уже сотні й сотні – є доказом того, що Росія скоює міжнародний злочин. І саме тому ця війна не може просто "вщухнути". Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Необхідні дії. І я вдячний усім націям, які справді допомагають у спосіб, що рятує життя наших людей,

- заявив Зеленський.

За словами Президента України, путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам.

Росію можна лише примусити до миру. І саме це потрібно – примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН,

- вважає Зеленський.

Глава держави додав, що наразі наближається третя зима, коли йде війна і росіяни знову намагаються знищити українську енергетику. І цього разу вони діють ще цинічніше, адже готують атаки на три атомні електростанції.

Якщо росія готова зайти так далеко, це означає, що нічого з того, що ви цінуєте, для Москви не має значення. Цей вид російського цинізму продовжуватиме завдавати ударів, якщо йому дадуть хоч якесь місце у світі. Статут ООН не залишає місця для цього. І саме тому Формула миру теж не залишає місця,

- наголосив глава держави.

Зеленський нагадав, що запропонована Україною Формула миру грунтується саме на Статуті ООН, а цей Статут спільний для всіх країн-членів Організації Об’єднаних Націй.

Генсек ООН наголосив, що настав час відновити мир в Україні на основі Статуту ООН, при цьому визнав, що країни ним нехтують 24.09.24, 16:49 • 14000 переглядiв

Статуту ООН. Є лише один Статут ООН, який об'єднує всіх – має об'єднувати всіх. Шлях до справедливого миру один – чіткі кроки, які всі однаково розуміють, і це відображено у Формулі миру. Це виконання Статуту ООН. І ми всі знаємо, що треба зробити, якщо ми чесно оцінюємо ситуацію та справді хочемо зупинити війну Росії. А найголовніше – діяти. Разом, звісно. Звісно, у єдності. Без створення нових і непотрібних поділів світу на блоки чи регіональні групи. Єдність завжди працює на користь миру,

- наголосив Зеленський.

Він також запросив на другий Саміт миру Китай та Бразилію.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаПолітика
rada-bezpeky-orhanizatsii-obiednanykh-natsiiРада Безпеки Організації Об'єднаних Націй
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
brazyliiaБразилія
kytaiКитай
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,140.90
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,055.04
Ethereum
$2,059.63