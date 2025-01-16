Зеленский: дальнобойные удары дали свой результат - уничтожены были склады с оружием рф, техника, центры управления

Дальнобойные удары вглубь территории России дали свой результат - уничтожены были склады с оружием рф, техника, центры управления, но этого недостаточно, ведь Украина имеет ограниченный запас дальнобойного оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Прежде всего мы нанесли дальнобойные удары тем, что у нас было. Уничтожены были склады с оружием рф, военная техника, центры управления. Это очень важно. Дальнобойность дала свой результат. Так же как после их ударов по нашей энергетике мы били по их генерирующим заводам так - они потеряли много денег, потеряли часть своей логистики и тому подобное. Если бы у нас не было дальнобойных ударов - я не знаю, на сегодня какой был бы результат

Он отметил, что дальнобойные удары по рф очень сильно помогло, но этого пока недостаточно.

Было соответствующее количество дальнобойного оружия, которое мы попросили у наших партнеров, потому что под каждый объект... мы знаем каждый объект, где их склады, где пункты управления, где тот или иной завод, который производит оружие против нас. Мы все эти пункты перечислили. Была целая таблица этих объектов. Но для того, чтобы разрушить это необходимо соответствующее количество дальнобойного оружия. Такого количества пока что у нас не было