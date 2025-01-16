Зеленский: дальнобойные удары дали свой результат - уничтожены были склады с оружием рф, техника, центры управления

ukenru
Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией
10:49 • 45309 просмотра

Зеленский: Украина не ведет за кулисами никаких разговоров с россией

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 127253 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 143926 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 177538 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 267786 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 170898 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 192313 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 160617 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 143269 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 240305 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов

На ВОТ Донетчины россияне меняют демографический состав населения за счет азиатских мигрантов

16 января, 01:48 • 111637 просмотра
Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп

Новые санкции действуют эффективнее признания России государством-спонсором терроризма - Госдеп

16 января, 01:58 • 111169 просмотра
В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

В своей прощальной речи Байден вспомнил Украину

16 января, 03:13 • 114216 просмотра
Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

Франция и Британия ведут переговоры об отправке миротворческих войск в Украину - The Telegraph

16 января, 04:20 • 108373 просмотра
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 66779 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 158322 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 176577 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 176870 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 267794 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 192724 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

Нотр-Дам де Пари установил рекорд посещаемости после открытия

10:18 • 66811 просмотра
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 119024 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 153035 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 142299 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 145756 просмотра
Актуальное
Зеленский: дальнобойные удары дали свой результат - уничтожены были склады с оружием рф, техника, центры управления

Зеленский: дальнобойные удары дали свой результат - уничтожены были склады с оружием рф, техника, центры управления

Киев  •  УНН

 • 10605 просмотра

Read in English

Президент подтвердил успешность дальнобойных ударов по складам оружия, технике и центрам управления рф. Украина имеет ограниченный запас дальнобойного оружия для полного уничтожения всех определенных целей.

Дальнобойные удары вглубь территории России дали свой результат - уничтожены были склады с оружием рф, техника, центры управления, но этого недостаточно, ведь Украина имеет ограниченный запас дальнобойного оружия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ, передает УНН.

Детали

Прежде всего мы нанесли дальнобойные удары тем, что у нас было. Уничтожены были склады с оружием рф, военная техника, центры управления. Это очень важно. Дальнобойность дала свой результат. Так же как после их ударов по нашей энергетике мы били по их генерирующим заводам так - они потеряли много денег, потеряли часть своей логистики и тому подобное. Если бы у нас не было дальнобойных ударов - я не знаю, на сегодня какой был бы результат

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что дальнобойные удары по рф очень сильно помогло, но этого пока недостаточно.

Было соответствующее количество дальнобойного оружия, которое мы попросили у наших партнеров, потому что под каждый объект... мы знаем каждый объект, где их склады, где пункты управления, где тот или иной завод, который производит оружие против нас. Мы все эти пункты перечислили. Была целая таблица этих объектов. Но для того, чтобы разрушить это необходимо соответствующее количество дальнобойного оружия. Такого количества пока что у нас не было

- добавил Зеленский.

Напомним,

Самая сложная ситуация на фронте фиксируется на востоке Украины, ведь россия сконцентрировала там большое количество войск, однако они несут колоссальные потери.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы