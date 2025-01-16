Зеленський: далекобійні удари дали свій результат – знищені були склади зі зброєю рф, техніка, центри управління

Далекобійні удари вглиб території росії дали свій результат - знищені були склади зі зброєю рф, техніка, центри управління, але цього недостатньо, адже Україна має обмежений запас далекобійної зброї.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю польським ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Насамперед ми завдали далекобійні удари тим, що в нас було. Знищені були склади зі зброєю рф, військова техніка, центри управління. Це дуже важливо. Далекобійність дала свій результат. Так само як після їх ударів по нашій енергетиці ми били по їх генеруючим заводам так – вони втратили багато грошей, втратили частину своєї логістики тощо. Якби у нас не було далекобійних ударів – я не знаю, на сьогодні який був би результат

Він зазначив, що далекобійні удари по рф дуже сильно допомогло, але цього наразі недостатньо.

Була відповідна кількість далекобійної зброї, яку ми попросили у наших партнерів, тому що під кожен об’єкт… ми знаємо кожен об’єкт, де їх склади, де пункти управління, де той, чи інший завод, який виробляє зброю проти нас. Ми всі ці пункти перерахували. Була ціла таблиця цих об’єктів. Але для того, щоб зруйнувати це необхідна відповідна кількість далекобійної зброї. Такої кількості поки що в нас не було