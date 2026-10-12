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Зеленский анонсировал важные переговоры с ЕС — какие вопросы в центре внимания

Киев • УНН

 • 13503 просмотра

Зеленский провёл совещание по переговорам с ЕС и финансовым потребностям Украины. Он ожидает общего видения и конкретных результатов.

Зеленский анонсировал важные переговоры с ЕС — какие вопросы в центре внимания

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким и министром финансов Сергеем Марченко перед переговорами с Европейским союзом, передает УНН.

Готовимся к важным переговорам с Европейским союзом. Подробно обсудили ключевые позиции, ключевые финансовые потребности. Наша работа с Еврокомиссией и лидерами Европы всегда максимально конструктивна. Украина благодарна за поддержку, и мы работаем, чтобы на этот и следующий годы обеспечить необходимые финансы для нашего государства, нашей устойчивости 

- сообщил Зеленский.

По его словам, премьер-министр Украины, министр финансов и команда Офиса находятся на связи с европейскими партнерами.

Необходимо четкое общее видение и конкретные результаты. Ответственность персональная. Спасибо всем, кто помогает! 

- резюмировал Глава государства.

Определили шаги и сроки — Зеленский о хороших результатах диалога с Еврокомиссией по финансированию потребностей Украины01.10.26, 16:11 • 3921 просмотр

Антонина Туманова

ПолитикаФинансы
Сергей Марченко
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский