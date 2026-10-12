Зеленский анонсировал важные переговоры с ЕС — какие вопросы в центре внимания
Киев • УНН
Зеленский провёл совещание по переговорам с ЕС и финансовым потребностям Украины. Он ожидает общего видения и конкретных результатов.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким и министром финансов Сергеем Марченко перед переговорами с Европейским союзом, передает УНН.
Готовимся к важным переговорам с Европейским союзом. Подробно обсудили ключевые позиции, ключевые финансовые потребности. Наша работа с Еврокомиссией и лидерами Европы всегда максимально конструктивна. Украина благодарна за поддержку, и мы работаем, чтобы на этот и следующий годы обеспечить необходимые финансы для нашего государства, нашей устойчивости
По его словам, премьер-министр Украины, министр финансов и команда Офиса находятся на связи с европейскими партнерами.
Необходимо четкое общее видение и конкретные результаты. Ответственность персональная. Спасибо всем, кто помогает!
Определили шаги и сроки — Зеленский о хороших результатах диалога с Еврокомиссией по финансированию потребностей Украины01.10.26, 16:11 • 3921 просмотр