Зеленский анонсировал важные переговоры с ЕС — какие вопросы в центре внимания

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с премьер-министром Сергеем Корецким и министром финансов Сергеем Марченко перед переговорами с Европейским союзом, передает УНН.

Готовимся к важным переговорам с Европейским союзом. Подробно обсудили ключевые позиции, ключевые финансовые потребности. Наша работа с Еврокомиссией и лидерами Европы всегда максимально конструктивна. Украина благодарна за поддержку, и мы работаем, чтобы на этот и следующий годы обеспечить необходимые финансы для нашего государства, нашей устойчивости - сообщил Зеленский.

По его словам, премьер-министр Украины, министр финансов и команда Офиса находятся на связи с европейскими партнерами.

Необходимо четкое общее видение и конкретные результаты. Ответственность персональная. Спасибо всем, кто помогает! - резюмировал Глава государства.

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