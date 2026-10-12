Зеленський анонсував важливі переговори з ЄС - які питання в центрі уваги

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з прем'єром Сергієм Корецьким та міністром фінансів Сергієм Марченком перед перемовинами з Євросоюзом, передає УНН.

Готуємось до важливих перемовин із Євросоюзом. Детально обговорили ключові позиції, ключові фінансові потреби. Наша робота з Єврокомісією та лідерами Європи завжди максимально конструктивна. Україна вдячна за підтримку, і ми працюємо, щоб на цей і наступний роки забезпечити необхідні фінанси для нашої держави, нашої стійкості - повідомив Зеленський.

За його словами, прем’єр-міністр України, міністр фінансів та команда Офісу на зв’язку з європейськими партнерами.

Потрібне чітке спільне бачення і конкретні результати. Відповідальність персональна. Дякую всім, хто допомагає! - резюмував Глава держави.

Визначили кроки та строки - Зеленський про хороші результати діалогу з Єврокомісією щодо фінансування потреб України