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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский анонсировал переговоры по оружию на этой неделе

Зеленский анонсировал переговоры по оружию на этой неделе

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 16:20  •  10468 просмотра

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Президент Зеленский провел важные встречи относительно военной ситуации, поставок оружия и международных переговоров, запланированных на эту неделю.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по международной работе. На эту неделю запланированы некоторые очень нужные переговоры, в том числе и по оружию. Об этом он сообщил в вечернем видеообращении, передает УНН.

Коротко об этом дне. Провел сегодня Ставку, а также говорил с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Умеровым, руководителем ГУР Будановым и руководителем СБУ Малюком. Доложили по всем основным направлениям на фронте - от тех, где наиболее горячо, в частности это Покровское направление, до тех, где сейчас спокойнее, но все равно нужны и внимание, и нормальное обеспечение. Над всем этим мы работаем очень подробно - и по поставкам оружия, то есть выполнение уже достигнутых наших договоренностей с партнерами, и быстрой логистики по каждому объявленному пакету, и также по производству оружия в Украине - это абсолютный приоритет, и ежемесячно должно ощущаться, что Украина становится более самостоятельной в вопросах обеспечения оружием

- сообщил Зеленский.

Также по его словам, докладывали сегодня и по комплектации наших бригад. Зеленский отметил, что есть необходимая динамика, и нужно сделать все, чтобы сформированные бригады могли дать больше потенциала для ротаций и поддержки тех, кто на первой линии.

Зеленский о 14 неукомплектованных бригадах: что-то начало поступать, но до положительного результата еще долго15 июля 2024, 13:25 • 20010 просмотров

Провел сегодня совещание и по нашей международной работе: на эту неделю запланированы некоторые очень нужные переговоры, в том числе и по оружию

- сказал Зеленский.
Анна Мурашко

Анна Мурашко

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