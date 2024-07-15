В Украине 14 бригад, которые неукомплектованные сформированы давно. Они не совсем без оружия. Что-то начало поступать, артиллерия и т.д., но до положительного результата еще долго. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, созданы ли 14 неукомплектованных бригад для будущего контрнаступления, Зеленский ответил: "Они очень давно были созданы, разное количество. Создавался резерв, но резерв, чтобы он был работающий, боевым надо, чтобы он был не только с оружием, а желательно, чтобы он еще тренировался на этом оружии с которым будет воевать. То есть, что выполняет резерв - это уже задача на фронте военного командования - это оборона, или наступательные действия. Главное, что у тебя есть резерв и прежде всего - это для того, чтобы проводить ротации. Такая была задача, нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых".

Зеленский отметил, что эти 14 бригад не новые.

Главное, что у тебя есть резерв и прежде всего - это для того, чтобы проводить ротации. Такая была задача, нам нужны были ротации, чтобы ребята имели отдых. Нужен был резерв, смотрели какое количество резерва, какое количество соответствующих бригад должно быть. И все, что мы просили, чтобы эти 14 бригад были укомплектованы. Это не новые бригады. Очень часто ошибались, когда говорили: вот Украина хочет новые бригады. Это не новые бригады - это бригады без оружия - сказал Зеленский.

Президент отметил, что эти бригады не совсем без оружия, что-то начало поступать.

Конечно, если говорить, воевали они или не воевали, то тогда может быть так, они более свежие, эти бригады. Так оно и есть, но они также давно сформированы, но без оружия, не совсем без оружия. Во-первых, что-то начало поступать, это позитив. Артиллерия и так далее. Но до положительного результата еще долго - заявил Зеленский.

Дополнение

В июле 2024 года Зеленский заявлял, что поставки обещанного оружия партнерами идут очень медленно, из-за этого 14 бригад ВСУ до сих пор неукомплектованы.