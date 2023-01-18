Зеленская прокомментировала письмо Президента к лидеру Китая

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«Это было письмо Президента Украины к руководителю КНР Си Цзиньпину и оно сопровождало украинскую формулу мира. Это 10 пунктов, которые видит Украина, для того, чтобы получить мир и зафиксировать его на международном пространстве. Я думаю, что это был жест-приглашение к диалогу и надеюсь, что этот жест будет иметь ответ», – сообщила Зеленская.

Напомним

Вчера Первая леди Украины Елена Зеленская во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что передает письма от Президента Украины Владимира Зеленского президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Швейцарии Алену Берсе и вице-премьеру государственного совета КНР Лю Хэ, который адресован председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпиню.