Зеленська прокоментувала лист Президента до лідера Китаю

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«Це був лист Президента України до керівника КНР Сі Цзіньпіна і він супроводжував українську формулу миру. Це 10 пунктів, які бачить Україна, для того, щоб здобути мир і зафіксувати його на міжнародному просторі. Я думаю, що це був жест-запрошення до діалогу і сподіваюся, що цей жест буде мати відповідь», – повідомила Зеленська.

Нагадаємо

Вчора Перша леді України Олена Зеленська під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що передає листи від Президента України Володимира Зеленського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Швейцарії Алену Берсе та віце-прем'єру державної ради КНР Лю Хе, який адресований голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіню.