Зеленська прокоментувала лист Президента до лідера Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Лист, який Президент України Володимир Зеленський передав лідеру КНР Сі Цзіньпіню, супроводжував українську формулу миру та запрошував до діалогу. Про це повідомила Перша Леді України Олена Зеленська під час пресконференції в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.
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«Це був лист Президента України до керівника КНР Сі Цзіньпіна і він супроводжував українську формулу миру. Це 10 пунктів, які бачить Україна, для того, щоб здобути мир і зафіксувати його на міжнародному просторі. Я думаю, що це був жест-запрошення до діалогу і сподіваюся, що цей жест буде мати відповідь», – повідомила Зеленська.
Нагадаємо
Вчора Перша леді України Олена Зеленська під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що передає листи від Президента України Володимира Зеленського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Швейцарії Алену Берсе та віце-прем'єру державної ради КНР Лю Хе, який адресований голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіню.