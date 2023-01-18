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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 13438 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Зеленська прокоментувала лист Президента до лідера Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Лист, який Президент України Володимир Зеленський передав лідеру КНР Сі Цзіньпіню, супроводжував українську формулу миру та запрошував до діалогу. Про це повідомила Перша Леді України Олена Зеленська під час пресконференції в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН.

Зеленська прокоментувала лист Президента до лідера Китаю

Цитата

«Це був лист Президента України до керівника КНР Сі Цзіньпіна і він супроводжував українську формулу миру. Це 10 пунктів, які бачить Україна, для того, щоб здобути мир і зафіксувати його на міжнародному просторі. Я думаю, що це був жест-запрошення до діалогу і сподіваюся, що цей жест буде мати відповідь», – повідомила Зеленська.

Нагадаємо

Вчора Перша леді України Олена Зеленська під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявила, що передає листи від Президента України Володимира Зеленського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Швейцарії Алену Берсе та віце-прем'єру державної ради КНР Лю Хе, який адресований голові Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіню.

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