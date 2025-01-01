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«Зеленая карта» меняет правила: что ждет водителей с 2025 года

«Зеленая карта» меняет правила: что ждет водителей с 2025 года

Киев  •  УНН

 • 4923 просмотра

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С 1 января 2025 года меняются правила международного страхования «Зеленая карта». Сертификат будет действовать со следующего дня после оформления, появятся электронные PDF-форматы и свободное ценообразование.

С 1 января 2025 года вступают в силу новые правила для международного страхования "Зеленая карта". Отныне сертификат начнет действовать не в день его оформления, а только со следующего дня. Изменения коснутся также электронных форматов сертификатов и системы ценообразования.  УНН собрал все детали относительно новых правил.

Изменение сроков начала действия договора

С 2025 года водителям, путешествующим за границу, следует заранее готовить документы. Международный страховой сертификат "Зеленая карта", который является обязательным для пересечения границ, теперь будет начинать свое действие не с момента оформления, а только с 00:00 часов суток, следующих после заключения договора. Для этого нужно, чтобы информация о договоре была внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ.

Ранее "Зеленую карту" можно было оформить непосредственно перед поездкой, и она начинала действовать сразу. Однако новые правила делают невозможным такой подход. Если данные о страховом договоре не внесены в централизованную базу, документ считается недействительным. Это может стать причиной отказа в пересечении границы, а транспортное средство получит статус незастрахованного.

Директор Бюро "Зеленая карта" в Украине Александр Салайчук отметил, что такие изменения направлены на борьбу с мошенничеством и подделкой документов. Заблаговременное оформление сертификата и внесение данных в базу улучшат прозрачность системы и гарантируют надежную страховую защиту.

Электронные сертификаты

Важным нововведением станет также внедрение электронных сертификатов в формате PDF, которые станут официально принятыми во всех странах-членах системы "Зеленая карта". Это означает, что водители больше не будут зависеть от бумажных документов - достаточно будет хранить сертификат на смартфоне или планшете. Для проверки действия документа пограничные службы будут использовать централизованную базу данных.

"С 1 января 2025 года электронные "Зеленые карты" в формате PDF могут использоваться водителями, пересекающими границы в рамках системы "Зеленой карты", если они происходят из страны, где такой формат выдается. Мы хотим напомнить всем, кто участвует в содействии пересечению границ автомобильного транспорта, что эти новые положения вступят в силу в течение трех месяцев", - отметила генеральный секретарь COB Грет Фльоре. 

Генеральный директор МТСБУ Александр Берназюк отметил, что важно, чтобы наши органы власти знали об обновлении и были готовы принять новый формат с начала следующего года.

"Мы обращаем внимание всех, кто участвует в пограничном контроле и других компетентных органов, ответственных в Украине за осуществление контроля за наличием и действием договоров обязательного автотранспортного страхования, что эти новые положения по "Зеленой карте" вскоре вступят в силу. С начала 2025 года любой водитель транспортного средства с иностранной регистрацией, въезжающий в Украину, может предъявить свою "Зеленую карту" или IMIC в формате электронного PDF", - отметил Берназюк.

Свободное ценообразование

Еще одно важное изменение - введение свободного ценообразования для всех договоров страхования ответственности водителей, включая "Зеленую карту".  До 2025 года тарифы на эти услуги устанавливались централизованно. Однако после принятия закона об ОСАГО (от 17 июня 2024 года), страховые компании получат право самостоятельно формировать цены. Это позволит создать конкурентную среду, в которой водители смогут выбирать наиболее выгодные предложения.

Отметим

Система "Зеленой карты" охватывает 48 стран и обеспечивает водителей финансовой защитой во время международных поездок. Этот сертификат подтверждает наличие минимального обязательного страхования гражданской ответственности, как того требует законодательство страны пребывания. Благодаря системе "Зеленая карта" пострадавшие в ДТП, вызванных транспортными средствами с иностранной регистрацией, получают надлежащую компенсацию за причиненный ущерб.

"Зеленую карту" можно оформить только в страховой компании полного члена МТСБУ или ее представителей. Перечень таких страховщиков доступен по ссылке: МТСБУ | Страховые компании - полные члены МТСБУ

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Экономика
ukrainaУкраина