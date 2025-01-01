"Зелена картка" змінює правила: що чекає на водіїв з 2025 року

З 1 січня 2025 року набувають чинності нові правила для міжнародного страхування "Зелена картка". Відтепер сертифікат почне діяти не в день його оформлення, а лише з наступного дня. Зміни торкнуться також електронних форматів сертифікатів і системи ціноутворення. УНН зібрав усі деталі щодо нових правил.

Зміна строків початку дії договору

З 2025 року водіям, які подорожують за кордон, слід заздалегідь готувати документи. Міжнародний страховий сертифікат "Зелена картка", що є обов’язковим для перетину кордонів, тепер розпочинатиме свою дію не з моменту оформлення, а лише з 00:00 години доби, наступної після укладання договору. Для цього потрібно, щоб інформація про договір була внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ.

Раніше "Зелену картку" можна було оформити безпосередньо перед поїздкою, і вона починала діяти одразу. Проте нові правила унеможливлюють такий підхід. Якщо дані про страховий договір не внесені до централізованої бази, документ вважається недійсним. Це може стати причиною відмови у перетині кордону, а транспортний засіб отримає статус незастрахованого.

Директор Бюро "Зелена картка" в Україні Олександр Салайчук наголосив, що такі зміни спрямовані на боротьбу з шахрайством та підробленням документів. Завчасне оформлення сертифіката і внесення даних до бази покращать прозорість системи та гарантують надійний страховий захист.

Електронні сертифікати

Важливим нововведенням стане також впровадження електронних сертифікатів у форматі PDF, які стануть офіційно прийнятими у всіх країнах-членах системи "Зелена картка". Це означає, що водії більше не залежатимуть від паперових документів – достатньо буде зберігати сертифікат на смартфоні чи планшеті. Для перевірки чинності документа прикордонні служби використовуватимуть централізовану базу даних.

"З 1 січня 2025 року електронні "Зелені картки" у форматі PDF можуть використовуватися водіями, які перетинають кордони в рамках системи "Зеленої картки", якщо вони походять з країни, де такий формат видається. Ми хочемо нагадати всім, хто бере участь у сприянні перетину кордонів автомобільного транспорту, що ці нові положення наберуть чинності протягом трьох місяців", - зазначила генеральний секретар COB Грет Фльоре.

Генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк зазначив, що важливо, щоб наші органи влади знали про оновлення і були готові прийняти новий формат з початку наступного року.

"Ми звертаємо увагу всіх, хто бере участь у прикордонному контролі та інших компетентних органів, відповідальних в Україні за здійснення контролю за наявністю та чинністю договорів обов’язкового автотранспортного страхування, що ці нові положення щодо "Зеленої картки" незабаром набудуть чинності. З початку 2025 року будь-який водій транспортного засобу із іноземною реєстрацією, що в'їжджає до України, може пред’явити свою "Зелену картку" або IMIC у форматі електронного PDF", - зауважив Берназюк.

Вільне ціноутворення

Ще одна важлива зміна – запровадження вільного ціноутворення для всіх договорів страхування відповідальності водіїв, включно з "Зеленою карткою". До 2025 року тарифи на ці послуги встановлювалися централізовано. Однак після прийняття закону про ОСЦПВВНТЗ (від 17 червня 2024 року), страхові компанії отримають право самостійно формувати ціни. Це дозволить створити конкурентне середовище, у якому водії зможуть обирати найбільш вигідні пропозиції.

Зазначимо

Система "Зеленої картки" охоплює 48 країн і забезпечує водіїв фінансовим захистом під час міжнародних поїздок. Цей сертифікат підтверджує наявність мінімального обов’язкового страхування цивільної відповідальності, як того вимагає законодавство країни перебування. Завдяки системі "Зелена картка" потерпілі у ДТП, спричинених транспортними засобами з іноземною реєстрацією, отримують належну компенсацію за завдані збитки.

"Зелену картку" можна оформити лише у страхової компанії повного члена МТСБУ або її представників. Перелік таких страховиків доступний за посиланням: МТСБУ | Страхові компанії - повні члени МТСБУ