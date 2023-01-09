"Осуществляют разведку для выбора целей": в Силах обороны Юга объяснили, почему рф приостановила атаки дронами в Украине

Цитата

"То, что они (россияне – ред.) в последнее время больше запускают дроны-разведчики – может свидетельствовать как раз о том, что они выискивают, куда направить свое оружие. Это, как правило, тактика поведения перед тем, как атаковать. И мы говорили о том, что они не откажутся от массированных ракетных атак, от единичных ударов, в том числе, от смешанных атак, когда будут применены и ракеты, и дроны. Это и говорит о том, что им нужно как можно более тщательно проанализировать где, куда и когда ударить. Именно поэтому в последнее время наши сводки Генштаба пестрят сбитиями именно дронов-разведчиков", - отметила она.

Детали

Гуменюк также отметила, что дроны-разведчики не несут взрывного заряда, в отличие от дронов-камикадзе. Они собирают информацию.

"Но все же в последнее время очень часто развивается технология разработки дронов оперативно-тактического и ударного типа, то есть смешанного – когда дрон-разведчик обнаруживает цель и может сбросить заряд", - добавила она.

Дополнение

По прогнозам Института исследования войны, если россияне будут использовать иранские дроны с той же интенсивностью, что и ранее, — они закончатся к маю 2023 года.