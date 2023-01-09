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“Здійснюють розвідку для вибору цілей”: у Силах оборони Півдня пояснили, чому рф призупинила атаки дронами в Україні

Київ • УНН

 • 382126 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Останнім часом російська армія призупинила масовані атаки на критичну інфраструктуру українських міст дронами-камікадзе. Як пояснила в ефірі національного телемарафону керівниця прессцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, це пов’язано з тим, що ворог активно здійснює розвідку для вибору цілей, передає УНН.

“Здійснюють розвідку для вибору цілей”: у Силах оборони Півдня пояснили, чому рф призупинила атаки дронами в Україні

Цитата

"Те, що вони (росіяни – ред.) останнім часом більше запускають дрони-розвідувачі – може свідчити якраз про те, що вони вишукують, куди спрямувати свою зброю. Це, як правило, тактика поведінки перед тим, як атакувати. І ми говорили про те, що вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, у тому числі, від змішаних атак, коли будуть застосовані і ракети, і дрони. Те, що у них вже зі зброєю скрутно, це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати де, куди і коли вдарити. Саме тому останнім часом наші зведення Генштабу рясніють збиттям саме дронів-розвідників", - зазначила вона.

Деталі

Гуменюк також зазначила, що дрони-розвідники не несуть вибухового заряду, на відміну від дронів-камікадзе. Вони збирають інформацію.

"Але все ж таки останнім часом дуже часто розвивається технологія розробки дронів оперативно-тактичного та ударного типу, тобто мішаного – коли дрон-розвідник виявляє ціль і може скинути заряд", - додала вона.

Доповнення

За прогнозами Інституту дослідження війни, якщо росіяни використовуватимуть іранські дрони з тією ж інтенсивністю, що і раніше, — вони закінчаться до травня 2023 року.

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