“Здійснюють розвідку для вибору цілей”: у Силах оборони Півдня пояснили, чому рф призупинила атаки дронами в Україні

Цитата

"Те, що вони (росіяни – ред.) останнім часом більше запускають дрони-розвідувачі – може свідчити якраз про те, що вони вишукують, куди спрямувати свою зброю. Це, як правило, тактика поведінки перед тим, як атакувати. І ми говорили про те, що вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, у тому числі, від змішаних атак, коли будуть застосовані і ракети, і дрони. Те, що у них вже зі зброєю скрутно, це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати де, куди і коли вдарити. Саме тому останнім часом наші зведення Генштабу рясніють збиттям саме дронів-розвідників", - зазначила вона.

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Гуменюк також зазначила, що дрони-розвідники не несуть вибухового заряду, на відміну від дронів-камікадзе. Вони збирають інформацію.

"Але все ж таки останнім часом дуже часто розвивається технологія розробки дронів оперативно-тактичного та ударного типу, тобто мішаного – коли дрон-розвідник виявляє ціль і може скинути заряд", - додала вона.

Доповнення

За прогнозами Інституту дослідження війни, якщо росіяни використовуватимуть іранські дрони з тією ж інтенсивністю, що і раніше, — вони закінчаться до травня 2023 року.