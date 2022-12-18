Вооруженные силы Швеции улучшат свой парк истребителей на 336 млн. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Вооруженные силы Швеции подписали соглашение с компанией Saab о расширении летной системы самолетов до середины 2030-х годов. Стоимость заказа составляет примерно 3,5 миллиарда шведских крон (336 млн. долларов).
Об этом сообщает УНН со ссылкой на FMV.
Детали
Увеличение возможностей дает Швеции более эффективных и мощных боевых самолетов, включающих улучшенные летные характеристики — более эффективные сенсорные системы для самозащиты, измерения целей и способности к атаке.
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“Модернизация предоставляет Вооруженным силам более мощный боевой авиационный потенциал и позволяет эксплуатировать JAS 39C/D до середины 2030-х годов”, — заявила глава отдела авиационного оборудования FMV Ингела Матиассон.
Речь идет о Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen – грифон) – шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, который разработала и производит компания Saab.
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