Збройні сили Швеції покращать свій парк винищувачів на 336 млн доларів

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Збільшення можливостей дає Швеції більше ефективних і потужних бойових літаків, які включають покращені льотні характеристики — ефективніші сенсорні системи для самозахисту, вимірювання цілей та здатності до атаки.

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“Модернізація надає Збройним силам більш потужний бойовий авіаційний потенціал і дозволяє експлуатувати JAS 39C/D до середини 2030-х років”, — заявила глава відділу авіаційного обладнання FMV Інгела Матіассон.

Мова йде про Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen - грифон) - шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab.

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