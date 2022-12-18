Збройні сили Швеції покращать свій парк винищувачів на 336 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Збройні сили Швеції підписали угоду з компанією Saab про розширення льотної системи літаків до середини 2030-х років. Вартість замовлення становить приблизно 3,5 мільярда шведських крон (336 млн доларів).
Про це повідомляє УНН з посиланням на FMV.
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Збільшення можливостей дає Швеції більше ефективних і потужних бойових літаків, які включають покращені льотні характеристики — ефективніші сенсорні системи для самозахисту, вимірювання цілей та здатності до атаки.
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“Модернізація надає Збройним силам більш потужний бойовий авіаційний потенціал і дозволяє експлуатувати JAS 39C/D до середини 2030-х років”, — заявила глава відділу авіаційного обладнання FMV Інгела Матіассон.
Мова йде про Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen - грифон) - шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab.
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