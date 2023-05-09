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Исторический шаг: в Вооруженных силах Литвы появится дивизия

Исторический шаг: в Вооруженных силах Литвы появится дивизия

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 мая. УНН. В этом году в Вооруженных силах Литвы будет официально создано подразделение уровня дивизии, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает УНН.

Цитата

"Формально подразделение будет создано в этом году, - отметил министр. - Создание национальной дивизии является одним из самых существенных по своему масштабу и сложности шагов в истории современной независимой Литвы на пути к новому качеству Вооруженных Сил. Это переломный момент в модернизации Вооруженных Сил, вызванный ситуацией с безопасностью в регионе из-за необходимости".

По словам министра, подразделение будет создано после внесения поправок в законы и будет стремиться выйти на полную боеспособность к 2030 году.

По его словам, для развития дивизии потребуются не только усилия, но и политический консенсус, поэтому стороны могут рассмотреть возможность включения в свое соглашение об обороне обязательства по планируемой новой воинской части.

"Мы прекрасно понимаем, что это проект не только нашего правительства", - сказал он.

По словам Анушаускаса, стоимость создания подразделения будет составлять около 200 миллионов евро в год до 2030 года.
Официальные лица отмечают, что часть оружия и военной техники, закупленной Литвой, уже классифицируется как имущество дивизионного уровня, например системы HIMARS, закупленные в США, французские самоходные колесные гаубицы Caesar, БМП Vilkas, БПЛА, боевые дроны, но необходимо будет приобрести и новое вооружение, в том числе танки.

В понедельник предложение о создании в Вооруженных силах Литвы подразделения уровня дивизии было одобрено Государственным советом обороны.

Добавим

Анушаускас впервые озвучил планы создания дивизии на базе Сухопутных войск в начале марта.

Дивизия – воинская часть, состоящая из нескольких бригад. Армия заявляет, что литовская дивизия будет состоять примерно из 17-18 тысяч военнослужащих.

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