Исторический шаг: в Вооруженных силах Литвы появится дивизия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В этом году в Вооруженных силах Литвы будет официально создано подразделение уровня дивизии, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает УНН.
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"Формально подразделение будет создано в этом году, - отметил министр. - Создание национальной дивизии является одним из самых существенных по своему масштабу и сложности шагов в истории современной независимой Литвы на пути к новому качеству Вооруженных Сил. Это переломный момент в модернизации Вооруженных Сил, вызванный ситуацией с безопасностью в регионе из-за необходимости".
По словам министра, подразделение будет создано после внесения поправок в законы и будет стремиться выйти на полную боеспособность к 2030 году.
По его словам, для развития дивизии потребуются не только усилия, но и политический консенсус, поэтому стороны могут рассмотреть возможность включения в свое соглашение об обороне обязательства по планируемой новой воинской части.
"Мы прекрасно понимаем, что это проект не только нашего правительства", - сказал он.
По словам Анушаускаса, стоимость создания подразделения будет составлять около 200 миллионов евро в год до 2030 года.
Официальные лица отмечают, что часть оружия и военной техники, закупленной Литвой, уже классифицируется как имущество дивизионного уровня, например системы HIMARS, закупленные в США, французские самоходные колесные гаубицы Caesar, БМП Vilkas, БПЛА, боевые дроны, но необходимо будет приобрести и новое вооружение, в том числе танки.
В понедельник предложение о создании в Вооруженных силах Литвы подразделения уровня дивизии было одобрено Государственным советом обороны.
Добавим
Анушаускас впервые озвучил планы создания дивизии на базе Сухопутных войск в начале марта.
Дивизия – воинская часть, состоящая из нескольких бригад. Армия заявляет, что литовская дивизия будет состоять примерно из 17-18 тысяч военнослужащих.
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