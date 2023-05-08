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У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. У Литві добігли до завершення чотиритижневі курси для українських військових. Про це повідомило Міністерство національної оборони Литовської Республіки, пише УНН.

Цитата

«Завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військових, які прибули на навчання до Литви. Українські воїни вивчали військову педагогіку, основи стрільби та володіння зброєю, навички самостійного планування та проведення навчальних занять», – відзвітували у відомстві.

Доповнення

У квітні перша група литовських інструкторів вирушила до Німеччини для навчання українських військових.

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The latest four-week Instructor Training Course for Ukrainian soldiers, who came to Lithuania for training, has ended. The Ukrainian soldiers learned military pedagogy, basics of marksmanship and weaponry, the skills needed to plan and conduct training sessions independently. pic.twitter.com/4o5kYEx0ru

— Lithuanian MOD (@Lithuanian_MoD) May 7, 2023

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