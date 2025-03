У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

Цитата

«Завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військових, які прибули на навчання до Литви. Українські воїни вивчали військову педагогіку, основи стрільби та володіння зброєю, навички самостійного планування та проведення навчальних занять», – відзвітували у відомстві.

Доповнення

У квітні перша група литовських інструкторів вирушила до Німеччини для навчання українських військових.

