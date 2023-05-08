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В Литве завершились инструкторские курсы для украинских военных

В Литве завершились инструкторские курсы для украинских военных

Киев • УНН

 • 789910 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В Литве подошли к завершению четырехнедельные курсы для украинских военных. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литовской Республики, пишет УНН.

Цитата

«Завершились последние четырехнедельные инструкторские курсы для украинских военных, прибывших на обучение в Литву. Украинские воины изучали военную педагогику, основы стрельбы и владения оружием, навыки самостоятельного планирования и проведения учебных занятий», – отчитались в ведомстве.

Дополнение

В апреле первая группа литовских инструкторов отправилась в Германию для обучения украинских военных.

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Завершились последние четырехнедельные курсы подготовки инструкторов для украинских солдат, прибывших в Литву на обучение. Украинские солдаты изучали военную педагогику, основы меткости и вооружения, навыки, необходимые для самостоятельного планирования и проведения учебных занятий. pic.twitter.com/4o5kYEx0ru

— МО Литвы (@Lithuanian_MoD) 7 мая 2023 года

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