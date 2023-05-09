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Історичний крок: у Збройних силах Литви з'явиться дивізія

Історичний крок: у Збройних силах Литви з'явиться дивізія

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Цього року у Збройних силах Литви буде офіційно створено підрозділ рівня дивізії, заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, передає УНН.

Цитата

"Формально підрозділ буде створено цього року, - зазначив міністр. - Створення національної дивізії є одним із найістотніших за своїм масштабом та складністю кроків в історії сучасної незалежної Литви на шляху до нової якості Збройних Сил. Це переломний момент у модернізації Збройних Сил, спричинений ситуацією з безпекою в регіоні через необхідність".

За словами міністра, підрозділ буде створено після внесення поправок до законів і прагнутиме вийти на повну боєздатність до 2030 року.

За його словами, для розвитку дивізії будуть потрібні не тільки зусилля, а й політичний консенсус, тому сторони можуть розглянути можливість включення до своєї угоди про оборону зобов'язання щодо планованої нової військової частини.

"Ми чудово розуміємо, що це проект не тільки нашого уряду", - сказав він.

За словами Анушаускаса, вартість створення підрозділу складатиме близько 200 мільйонів євро на рік до 2030 року.
Офіційні особи зазначають, що частина зброї та військової техніки, закупленої Литвою, вже класифікується як майно дивізійного рівня, наприклад системи HIMARS, закуплені в США, французькі самохідні колісні гаубиці Caesar, БМП Vilkas, БПЛА, бойові дрони, але необхідно буде придбати й нове озброєння, у тому числі танки.

У понеділок пропозицію про створення у Збройних силах Литви підрозділу рівня дивізії було схвалено Державною радою оборони.

Додамо

Анушаускас вперше озвучив плани створення дивізії на базі Сухопутних військ на початку березня.

Дивізія – військова частина, що складається з кількох бригад. Армія заявляє, що литовська дивізія складатиметься приблизно з 17-18 тисяч військовослужбовців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

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