Сборные Украины попали в "группу смерти" чемпионата мира по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Завершилась квалификация чемпионата мира по баскетболу 3х3, которая определила последних соперников мужской и женской сборных Украины на групповом этапе чемпионата мира-2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Мужская сборная Украины будет играть в группе B против команд Эстонии, Монголии, России и Пуэрто-Рико.
Наша женская команда выступит в группе D против Италии, Индонезии, России и Новой Зеландии.
Примечательно, что в обоих случаях обозреватели ФИБА называют группы по украинским сборными "группами смерти".
Добавим также, чемпионат мира по баскетболу 3х3 2019 будет проходить в Амстердаме 18-23 июня.