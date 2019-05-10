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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108597 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 109800 просмотра

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7 марта, 08:52 • 135873 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114103 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144881 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130293 просмотра

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Сборные Украины попали в "группу смерти" чемпионата мира по баскетболу 3х3

Сборные Украины попали в "группу смерти" чемпионата мира по баскетболу 3х3

Киев  •  УНН

 • 13811 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Завершилась квалификация чемпионата мира по баскетболу 3х3, которая определила последних соперников мужской и женской сборных Украины на групповом этапе чемпионата мира-2019, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.

Мужская сборная Украины будет играть в группе B против команд Эстонии, Монголии, России и Пуэрто-Рико.

Наша женская команда выступит в группе D против Италии, Индонезии, России и Новой Зеландии.

Примечательно, что в обоих случаях обозреватели ФИБА называют группы по украинским сборными "группами смерти".

Добавим также, чемпионат мира по баскетболу 3х3 2019 будет проходить в Амстердаме 18-23 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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