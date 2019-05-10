Збірні України потрапили до "груп смерті" чемпіонату світу з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Завершилася кваліфікація чемпіонату світу з баскетболу 3х3, яка визначила останніх суперників чоловічої та жіночої збірних України на груповому етапі чемпіонату світу-2019, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Чоловіча збірна України гратиме в групі B проти команд Естонії, Монголії, Росії та Пуерто-Ріко.
Наша жіноча команда виступить в групі D проти Італії, Індонезії, Росії та Нової Зеландії.
Примітно, що в обох випадках оглядачі ФІБА називають групи з українськими збірними "групами смерті".
Додамо також, чемпіонат світу з баскетболу 3х3 2019 року проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.