Сборная ветеранов Украины победой почтила память павших под Иловайском

Отмечается, что ФК "Прикарпатье-АТО" был сформирован в начале этого года из участников АТО из города и области и заявился для выступлений в Открытом чемпионате Украины Героев АТО, где довольно успешно играет в группе "Запад".

Организацией турнира занимались местные активисты Андрей Долик и Андрей Стандио, которые возглавляют Ассоциацию футбола участников АТО Ивано-Франковской области, говорится в сообщении.

"Это наш второй большой опыт памяти павших воинов через проведение футбольного турнира", - отметил Стандио.

"Из-за футбола мы стараемся поддержать военных и напомнить всем, кому мы должны благодарить за мирное небо. Участие выдающихся футболистов прошлых лет является настоящей изюминкой турнира, она повышает его уровень на несколько ступеней. Приятно, что сборная ветеранов занимает такую ​​патриотическую позицию и всегда идет навстречу нашим инициативам", - добавил он.

Три поединка турнира принесли зрителям истинное удовольствие, отмечают в ФФУ.

Особое внимание было уделено и болельщикам, среди которых было много участников АТО, и родственникам тех ребят, которых, к сожалению, уже нет с нами.

"Наша сборная недавно вернулась из Марьинки и Красногоровки. Мы проводили матчи на самой передовой, - сказал Мирон Маркевич. - Своими глазами видели, как живут люди, в каких условиях несут службу военные. Здесь, в Одессе, совсем другая жизнь, здесь мирное небо и улыбки людей. Но все мы прекрасно понимаем, какой ценой это достигнуто, кто стоит на защите нашей земли. По всей стране должны уважать и гордиться военными", - добавил он.



Результаты матчей:



сборная Украины среди ветеранов - "Прикарпатье-АТО" - 2:1



"Прикарпатье-АТО" - "Прикарпатье" (ветераны) - 2:1



сборная Украины среди ветеранов - "Прикарпатье" (ветераны) - 3:0



Напомним, как писал УНН, Украина проведет первый чемпионат Европы по футболу среди команд строителей.