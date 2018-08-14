Збірна ветеранів України перемогою вшанувала пам'ять полеглих під Іловайськом

КИЇВ. 14 серпня. УНН. У суботу, 11 серпня, в Івано-Франківську на стадіоні "Рух" відбувся турнір пам’яті полеглих в "Іловайському котлі" героїв АТО. На головній арені міста між собою зіграли три команди — збірна України серед ветеранів, ветерани ФК "Прикарпаття" та "Прикарпаття-АТО". Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.