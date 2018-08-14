Збірна ветеранів України перемогою вшанувала пам'ять полеглих під Іловайськом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У суботу, 11 серпня, в Івано-Франківську на стадіоні "Рух" відбувся турнір пам’яті полеглих в "Іловайському котлі" героїв АТО. На головній арені міста між собою зіграли три команди — збірна України серед ветеранів, ветерани ФК "Прикарпаття" та "Прикарпаття-АТО". Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України, передає УНН.
Зазначається, що ФК "Прикарпаття-АТО" був сформований на початку цього року з учасників АТО з міста та області й заявився для виступів у Відкритому чемпіонаті України Героїв АТО, де зараз доволі успішно грає в групі "Захід".
Організацією турніру займалися місцеві активісти Андрій Долик та Андрій Стандіо, які очолюють Асоціацію футболу учасників АТО Івано-Франківської області, йдеться у повідомленні.
"Це наш другий великий досвід вшанування пам’яті полеглих воїнів через проведення футбольного турніру", — зазначив Стандіо.
"Через футбол ми намагаємося підтримати військових та нагадати всім, кому ми маємо дякувати за мирне небо. Участь видатних футболістів минулих років є справжньою родзинкою турніру, вона підвищує його рівень на кілька щаблів. Приємно, що збірна ветеранів займає таку патріотичну позицію й завжди йде назустріч нашим ініціативам", - додав він.
Три поєдинки турніру принесли глядачам справжнє задоволення, зазначають у ФФУ.
Особливу увагу було приділено й уболівальникам, серед яких було багато учасників АТО, та родичам тих хлопців, яких, на жаль, уже немає з нами.
"Наша збірна нещодавно повернулася з Мар’їнки та Красногорівки. Ми проводили матчі на самій передовій, — сказав Мирон Маркевич. — На власні очі бачили, як живуть люди, в яких умовах несуть службу військові. Тут, у Франківську, зовсім інше життя, тут мирне небо та посмішки людей. Але всі ми чудово розуміємо, якою ціною це досягнуто, хто стоїть на захисті нашої землі. В усій країні мають поважати та пишатися військовими", - додав він.
Результати матчів:
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- збірна України серед ветеранів — "Прикарпаття-АТО" — 2:1
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- "Прикарпаття-АТО" — "Прикарпаття" (ветерани) — 2:1
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- збірна України серед ветеранів — "Прикарпаття" (ветерани) — 3:0
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Нагадаємо, як писав УНН, Україна проведе перший чемпіонат Європи з футболу серед команд будівельників.