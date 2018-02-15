Сборная Украины сохранила позицию в топ-40 рейтинга ФИФА
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Международная футбольная федерация (ФИФА) обновила мировой рейтинг национальных сборных, сообщает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
В новой версии рейтинга "желто-голубая" национальная команда под руководством Андрея Шевченко занимает 35-ю строчку, имея 781 балл. Среди представителей Европы сборная Украины сейчас находится на 22-м месте.
Таким образом, по сравнению с январским реестром, украинская национальная команда сохранила позиции.
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Только трех зачетных баллов украинцам не хватает в ближайшее противника Сербии. Позади - Австралия (737).
Будущие оппоненты Украины в Лиге Наций разместились следующим образом - Словакия осталась на предыдущей ступени (28), а Чехия поднялась на две строчки (46).
Кроме того, добавим, что в топ-10 изменений также не произошло.