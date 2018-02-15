Збірна України зберегла позицію в топ-40 рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міжнародна футбольна федерація (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт ФФУ.
У новій версії рейтингу "жовто-блакитна" національна команда під керівництвом Андрія Шевченка посідає 35-ту сходинку, маючи 781 бал. Серед представників Європи збірна України наразі перебуває на 22-му місці.
Таким чином, порівняно із січневим реєстром, українська національна команда зберегла позиції.
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Лише трьох залікових балів українцям не вистачає до найближчого супротивника Сербії. Позаду - Австралія (737).
Майбутні опоненти України у Лізі Націй розмістилися таким чином - Словаччина залишилась на попередній сходинці (28), а Чехія піднялася на два рядки (46).
Окрім того, додамо, що в топ-10 змін також не відбулося.