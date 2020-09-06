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Сборная Украины потерпела разгромное фиаско в игре с Испанией

Киев • УНН

 • 11412 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сборная Украины в гостях против команды Испании провела второй поединок нового сезона Лиги наций, сообщает корреспондент УНН.

Сборная Украины потерпела разгромное фиаско в игре с Испанией

Матч прошел под диктовку именитой и титулованной сборной Испании. Уже на 3-й минуте команда Луиса Энрике получила право на выполнение пенальти. Андрей Пятов среагировал на удар Серхио Рамоса, но мяч все-таки попал в сетку.

Удвоить преимущество команде Луиса Энрике удалось на 29-й минуте. Капитан сборной Рамос ударом головой перебросил мяч за шиворот Пятову. Уже через три минуты обрезка Зинченко стоила сборной третьего пропущенного гола. Ближе к перерыву подопечные Шевченко ответили первым ударом в створ ворот — Михайличенко решился на удар из пределов штрафной — Де Хеа на месте.

Отдых не изменил положение на поле — испанцы доминировали, а украинцы отбивались и находились без мяча.
Украинцы пропустили еще один гол. Автором забитого гола стал Ферран Торрес — 4:0.

Отметим, что украинская сборная осталась с тремя очками и занимает 2-е место в своем квартете, а Испания набрала 4 пункта — первые.

Как сообщал УНН, действующие чемпионы Европы разгромили призеров Чемпионата мира.

Украинские Национальные Новости

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