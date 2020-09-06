Збірна України зазнала розгромного фіаско у грі з Іспанією
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Збірна України в гостях проти команди Іспанії провела другий поєдинок нового сезону Ліги націй, повідомляє кореспондент УНН.
Матч пройшов під диктовку іменитої та титулованої збірної Іспанії. Вже на 3-й хвилині команда Луїса Енріке отримала право на виконання пенальті. Андрій Пятов зреагував на удар Серхіо Рамоса, але м’яч все-таки потрапив у сітку.
Подвоїти перевагу команді Луїса Енріке вдалося на 29 хвилині. Капітан збірної Рамос ударом головою перекинув м’яч за комірець Пятову. Вже через три хвилини обрізка Зінченка коштувала збірній третього пропущеного голу. Ближче до перерви підопічні Шевченка відповіли першим ударом у площину воріт — Міхайличенко наважився на удар з меж штрафного — Де Хеа на місці.
Відпочинок не змінив становище на полі — іспанці домінували, а українці відбивалися та знаходилися без м’яча.
Українці пропустили ще одного разу. Автором забитого голу став Ферран Торрес — 4:0.
Зазначимо, що українська збірна залишилась із трьома очками і посідає 2-гу сходинку у своєму квартеті, а Іспанія набрала 4 пункти — перші.
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