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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 108587 просмотра

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7 марта, 13:58 • 109792 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 135859 просмотра

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7 марта, 06:35 • 114102 просмотра

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6 марта, 19:19 • 139427 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144881 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130293 просмотра

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Сборная Украины по регби заняла второе место на соревнованиях во Франции

Сборная Украины по регби заняла второе место на соревнованиях во Франции

Киев  •  УНН

 • 10821 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Во Франции завершился международный турнир по регби-7 Centrale 7-2019, в котором приняла участие женская сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации регби Украины.

На групповой стадии украинки выиграли три поединка из четырех: в Грузии 33:0, команды Ocean's 7 52:7, Туниса 26:7, но уступили Пар 7:20.

В полуфинале "желто-синие" преодолели сопротивление Tuks (ЮАР) - 26:5. Зато в финале турнира подопечные Вячеслава Козьменко проиграли национальной команде ЮАР (7:24).

Добавим, что сборная Украины летом этого года примет участие в чемпионате Европы по регби-7 среди женщин дивизиона GRAND PRIX SERIES: первый этап - 29-30 июня, город Маркусси (Франция), второй - 20-21 июля, Харькове.

Напомним, Украина завоевала право проведения второго тура женского чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе GRAND PRIX SERIES.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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