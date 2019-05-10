Сборная Украины по регби заняла второе место на соревнованиях во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Во Франции завершился международный турнир по регби-7 Centrale 7-2019, в котором приняла участие женская сборная Украины, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации регби Украины.
На групповой стадии украинки выиграли три поединка из четырех: в Грузии 33:0, команды Ocean's 7 52:7, Туниса 26:7, но уступили Пар 7:20.
В полуфинале "желто-синие" преодолели сопротивление Tuks (ЮАР) - 26:5. Зато в финале турнира подопечные Вячеслава Козьменко проиграли национальной команде ЮАР (7:24).
Добавим, что сборная Украины летом этого года примет участие в чемпионате Европы по регби-7 среди женщин дивизиона GRAND PRIX SERIES: первый этап - 29-30 июня, город Маркусси (Франция), второй - 20-21 июля, Харькове.
Напомним, Украина завоевала право проведения второго тура женского чемпионата Европы по регби-7 в дивизионе GRAND PRIX SERIES.