Збірна України з регбі посіла друге місце на змаганнях у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Франції завершився міжнародний турнір з регбі-7 Centrale 7-2019, в якому взяла участь жіноча збірна України, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації регбі України.
На груповій стадії українки виграли три поєдинки з чотирьох: у Грузії 33:0, команди Ocean’s 7 52:7, Тунісу 26:7, але поступились Пар 7:20.
У півфіналі "жовто-сині" подолали спротив Tuks (ПАР) - 26:5. Натомість у фіналі турніру підопічні В’ячеслава Козьменка програли національній команді ПАР (7:24).
Додамо, що збірна України влітку цього року візьме участь в чемпіонаті Європи з регбі-7 серед жінок дивізіону GRAND PRIX SERIES: перший етап - 29-30 червня, місто Маркуссі (Франція), другий – 20-21 липня, Харкові.
Нагадаємо, Україна завоювала право проведення другого туру жіночого чемпіонату Європи з регбі-7 в дивізіоні GRAND PRIX SERIES.