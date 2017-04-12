Сборная Украины по хоккею выбрала ледовую арену для тренировок

“Тренировочный процесс начался 3 апреля и продлится до 13-го числа, после чего наши юниоры поедут в словенский городок Блед, где 15 — 21 апреля состоится чемпионат мира в Дивизионе IB”, — сообщили в “М.С.Л.”.

Сейчас в лагере юниорской сборной Украины по хоккею к турниру готовится двадцать пять игроков, представляющих хоккейные школы команд “Беркут”, “Белый барс”, “Кременчуг”, “Кривбасс”.

Также, присутствуют и украинские хоккейные легионеры из США, Австрии, Словакии. Ожидается, что в ближайшее время к команде присоединятся еще несколько хоккеистов.

Главный тренер юниорской сборной команды Украины по хоккею Олег Игнатьев высоко оценил уровень подготовки юных хоккеистов.

“Если говорить об уровне готовности, то в общем понимании мы готовимся уже 10 лет. Я считаю, что мы готовы к любым испытаниям”, — отметил он.

В пресс-службе компании “М.С.Л.” также напомнили, что соперниками украинских хоккеистов будут команды из Австрии, Италии, Польши, Словении и Японии.