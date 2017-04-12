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Збірна України з хокею обрала льодову арену для тренувань

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Юніорська збірна України з хокею готується до чемпіонату світу на льодовій арені УНТЦ “Льодограй” (Богуслав, Київська область). Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, який побудував універсальний навчально-тренувальний центр зимових видів спорту у 2014 році та наразі займається його фінансовою підтримкою, передає УНН.

“Тренувальний процес розпочався 3 квітня і триватиме до 13-го числа, після чого наші юніори поїдуть до словенського містечка Блед, де 15 — 21 квітня відбудеться чемпіонат світу в Дивізіоні IB”, — повідомили в “М.С.Л. ”.

Наразі у таборі юніорської збірної України з хокею до турніру готується двадцять п’ять гравців, які представляють хокейні школи команд “Беркут”, “Білий барс”, “Кременчук”, “Кривбас”.

Також, присутні і українські хокейні легіонери зі Сполучених Штатів, Австрії, Словаччини.

Очікується, що найближчим часом до команди приєднаються ще кілька хокеїстів.

Головний тренер юніорської збірної команди України з хокею Олег Ігнатьєв високо оцінив рівень підготовки юних хокеїстів.

“Якщо говорити про рівень готовності, то в загальному розумінні ми готуємося вже 10 років. Я вважаю, що ми готові до будь-яких випробувань”, — зазначив він.

У прес-службі компанії “М.С.Л. ” також нагадали, що суперниками українських хокеїстів будуть команди з Австрії, Італії, Польщі, Словенії та Японії.

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