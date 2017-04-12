Збірна України з хокею обрала льодову арену для тренувань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Юніорська збірна України з хокею готується до чемпіонату світу на льодовій арені УНТЦ “Льодограй” (Богуслав, Київська область). Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, який побудував універсальний навчально-тренувальний центр зимових видів спорту у 2014 році та наразі займається його фінансовою підтримкою, передає УНН.
“Тренувальний процес розпочався 3 квітня і триватиме до 13-го числа, після чого наші юніори поїдуть до словенського містечка Блед, де 15 — 21 квітня відбудеться чемпіонат світу в Дивізіоні IB”, — повідомили в “М.С.Л. ”.
Наразі у таборі юніорської збірної України з хокею до турніру готується двадцять п’ять гравців, які представляють хокейні школи команд “Беркут”, “Білий барс”, “Кременчук”, “Кривбас”.
Також, присутні і українські хокейні легіонери зі Сполучених Штатів, Австрії, Словаччини.
Очікується, що найближчим часом до команди приєднаються ще кілька хокеїстів.
Головний тренер юніорської збірної команди України з хокею Олег Ігнатьєв високо оцінив рівень підготовки юних хокеїстів.
“Якщо говорити про рівень готовності, то в загальному розумінні ми готуємося вже 10 років. Я вважаю, що ми готові до будь-яких випробувань”, — зазначив він.
У прес-службі компанії “М.С.Л. ” також нагадали, що суперниками українських хокеїстів будуть команди з Австрії, Італії, Польщі, Словенії та Японії.