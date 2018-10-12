Сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку перед матчем с чехами

Отмечается, что 15 октября, накануне встречи с чехами (16 октября, 21:45) состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и одного из игроков сине-желтых в конференц-зале ОСК “Металлист” — в 18:30.

Начало тренировки сборной Украины — в 19:00.

Первые 15 минут будут открыты для СМИ.

Также сообщается, что соперник сборной Украины — команда Чехии — приступит к тренировкам в 18:00 на ОСК “Металлист”. Предшествовать тренировочной сессии будет пресс-конференция наставника чехов Ярослава Шилгавого, которая начнется в 17:30.

Как писал УНН, во вторник, 16 октября, на ОСК “Металлист” в Харькове состоится матч Лиги наций УЕФА между национальными футбольными сборными Украины и Чехии.