Збірна України з футболу проведе відкрите тренування перед матчем з чехами

Зазначається, що 15 жовтня, напередодні зустрічі з чехами (16 жовтня, 21:45) відбудеться прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка та одного із гравців синьо-жовтих у конференц-залі ОСК «Металіст» - о 18:30.

Початок тренування збірної України — о 19:00.

Перші 15 хвилин будуть відкриті для мас-медіа.

Також повідомляється, що суперник збірної України — команда Чехії — розпочне тренування о 18:00 на ОСК «Металіст». Передуватиме тренувальній сесії прес-конференція наставника чехів Ярослава Шилгавого, яка розпочнеться о 17:30.

Як писав УНН, у вівторок, 16 жовтня, на ОСК "Металіст" в Харкові відбудеться матч Ліги націй УЄФА між національними футбольними збірними України та Чехії.