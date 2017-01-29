Сборная Украины по биатлону в смешанной эстафете завоевала "бронзу" на чемпионате Европы
Киев • УНН
Киев. 29 января. УНН. Сборная Украины по биатлону в смешанной эстафете завоевала "бронзу" на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
"Украинская команда по биатлону в составе Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Александр Жирный и Руслан Ткаленко завоевала бронзовую награду в классической смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй", - говорится в сообщении.
Напомним, команда Украины в составе Ирины Варвинец и Андрея Доценко пришла к финишу на четвертом месте в одиночной смешанной эстафете в рамках чемпионата Европы по биатлону.
Как сообщал УНН, Ю.Джима завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону.