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Збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи

Збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

 • 11039 перегляди

КИЇв. 29 січня. УНН. Збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй, передає УНН з посиланням на НОК України.

"Українська команда з біатлону у складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний та Руслан Ткаленко здобула бронзову нагороду в класичній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, команда України у складі Ірини Варвинець та Андрія Доценка прийшла до фінішу на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті в рамках чемпіонату Європи з біатлону.

Як повідомляв УНН, Ю.Джима здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону.

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