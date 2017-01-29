Збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
КИЇв. 29 січня. УНН. Збірна України з біатлону у змішаній естафеті здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Українська команда з біатлону у складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний та Руслан Ткаленко здобула бронзову нагороду в класичній змішаній естафеті на чемпіонаті Європи в польському Душники-Здруй", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, команда України у складі Ірини Варвинець та Андрія Доценка прийшла до фінішу на четвертому місці в одиночній змішаній естафеті в рамках чемпіонату Європи з біатлону.
Як повідомляв УНН, Ю.Джима здобула "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону.