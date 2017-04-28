Сборная Украины зимой проведет спарринги с "Динамо" и "Шахтером"

Местом проведения собрания должна стать Испания, куда зимой планируют приехать "Динамо" и "Шахтер".

Отмечается, что продолжительность сбора должна достигать пяти-шести дней.

Добавим, что в январе 2001 года национальная сборная страны проводила серию контрольных матчей с украинскими клубами - на искусственном поле "динамовского" манежа в Конча-Заспе. Тогда "сине-желтыми" руководил Валерий Лобановский, он же тренировал и киевское "Динамо".

Как сообщал УНН, А.Шевченко решил организовать стажировку украинских тренеров в "Челси" .