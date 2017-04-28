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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сборная Украины зимой проведет спарринги с "Динамо" и "Шахтером"

Киев • УНН

 • 12414 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В начале следующего года национальная команда Украины по футболу проведет контрольные встречи с "Шахтером" и "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт zbirna.com.

Сборная Украины зимой проведет спарринги с "Динамо" и "Шахтером"

Местом проведения собрания должна стать Испания, куда зимой планируют приехать "Динамо" и "Шахтер".

Отмечается, что продолжительность сбора должна достигать пяти-шести дней.

Добавим, что в январе 2001 года национальная сборная страны проводила серию контрольных матчей с украинскими клубами - на искусственном поле "динамовского" манежа в Конча-Заспе. Тогда "сине-желтыми" руководил Валерий Лобановский, он же тренировал и киевское "Динамо".

Как сообщал УНН, А.Шевченко решил организовать стажировку украинских тренеров в "Челси" .

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