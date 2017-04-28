Збірна України взимку проведе спаринги із "Динамо" та "Шахтарем"

Місцем проведення зборів повинна стати Іспанія, куди взимку планують приїхати "Динамо" та "Шахтар".

Зазначається, що тривалість збору має сягати п'яти-шість днів.

Додамо, що у січні 2001 року національна збірна країни проводила серію контрольних матчів з українськими клубами - на штучному полі "динамівського" манежу в Кончі-Заспі. Тоді "синьо-жовтими" керував Валерій Лобановський, він же тренував і київське "Динамо".

Як повідомляв УНН, А.Шевченко вирішив організувати стажування українських тренерів у "Челсі".