Збірна України взимку проведе спаринги із "Динамо" та "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На початку наступного року національна команда України з футболу проведе контрольні зустрічі із "Шахтарем" та "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт zbirna.com.
Місцем проведення зборів повинна стати Іспанія, куди взимку планують приїхати "Динамо" та "Шахтар".
Зазначається, що тривалість збору має сягати п'яти-шість днів.
Додамо, що у січні 2001 року національна збірна країни проводила серію контрольних матчів з українськими клубами - на штучному полі "динамівського" манежу в Кончі-Заспі. Тоді "синьо-жовтими" керував Валерій Лобановський, він же тренував і київське "Динамо".
Як повідомляв УНН, А.Шевченко вирішив організувати стажування українських тренерів у "Челсі".