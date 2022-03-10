Сборная Украины удержала место в топ-3 Паралимпийских игр: что известно

Детали

В шестой день копилка "желто-голубых" не пополнилась новыми достижениями, но в активе украинцев ряд наград за предыдущие дни: "золота" - 6, "серебра" - 8, "бронзы" - 5.

Пальму первенства с запасом удерживает Китай - 10 "золотых", 9 "серебряных" и 13 бронзовых медалей. Вторая позиция у Канады (7, 2, 7). Также в десятку лучших входят: Франция (4, 1, 2), Австрия (3, 3, 1), Норвегия(3, 2, 0), Япония (3, 1, 2), Словакия (3, 0, 1), США (2, 9, 3) и Германия (2, 7, 4).

Отметим, что по общему числу наград первые - китайцы (32), вторые - украинцы (19), третьи - канадцы (16), а всего на пьедестал в китайской столице уже поднимались паралимпийцы 19-ти стран.

Дополнение

В рамках седьмого соревновательного дня за медали разных видов биатлонных гонок проведут борьбу 18 украинцев.