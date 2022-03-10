Збірна України втримала місце в топ-3 Паралімпійських ігор: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Після шести змагальних днів Паралімпійських ігор у Пекіні збірна України зберегла третє місце в загальнокомандному заліку, інформує УНН з посиланням на сайт Паралімпіади-2022.
Деталі
В шостий день скарбничка "жовто-блакитних" не поповнилася новими здобутками, але в активі українців низка нагород за попередні дні: "золота" - 6, "срібла" - 8, "бронзи" - 5.
Пальму першості із запасом втримує Китай - 10 "золотих", 9 "срібних" та 13 бронзових медалей. Друга позиція у Канади (7, 2, 7). Також до десятки найкращих входять: Франція (4, 1, 2), Австрія (3, 3, 1), Норвегія (3, 2, 0), Японія (3, 1, 2), Словаччина (3, 0, 1), США (2, 9, 3) та Німеччина (2, 7, 4).
Зауважимо, що за загальною кількістю нагород перші - китайці (32), другі - українці (19), треті - канадці (16), а загалом на п'єдестал у китайській столиці вже піднімалися паралімпійці 19-ти країн.
Доповнення
В рамках сьомого змагального дня за медалі різних видів біатлонних перегонів проведуть боротьбу 18 українців.