Сборная Украины выиграла медальный зачет Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций

Украинские легкоатлеты выиграли 18 наград, девять из которых "золотые", четыре "серебряных" и пять "бронзовые", и с этим показателем стали первыми в медальной таблице.

Даниил Даниленко победил в беге на 400 метров (46,84 с), а на 400-метровке с барьерами украинцы вообще оформили золотой дубль Денис Нечипоренко победил (50,71 с), а Дмитрий Романюк финишировал вторым (51,12 с). Золотым дублем на этой дистанции отличились и женщины. Мария Миколенко выиграла соревнования (56,45 с), а Елена Колесниченко была второй (57,59 с).

Очень ожесточенной была борьба в секторе для прыжков в длину. Ярослав Исаченков в пятой попытке сумел прыгнуть на 7,89 м и только на сантиметр опередил серебряного и бронзового призеров чемпионата.

Сергей Смелик с рекордом чемпионатов (20,50 с) выиграл соревнования в беге на 200 метров, а Игорь Бодров стал на этой дистанции четвертым (21,43 с). Алина Шух выиграла соревнования в семиборье, набрав 6042 очка.

Первыми также были мужская эстафетная команда 4×100 метров в составе Эрика Кострице, Станислава Коваленко, Игоря Бодрова и Сергея Смелик (40,40 с), Артем Шаматрин в беге на 110 метров с барьерами (14,18 с), Олег Миронець в беге на 800 метров (1:50,13 мин).

Отметим, что Ольга Голодная была второй по толканию ядра (17,51 м). Анна Чубковцова финишировала второй в беге на 100 метров с барьерами (13,28 с), а Оксана Шкурат была третьей (13,34 с).