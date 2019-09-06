Збірна України виграла медальний залік Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Болгарське місто Правець прийняло чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій (ABAF), повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Українські легкоатлети виграли 18 нагород, дев’ять з яких “золоті”, чотири “срібні” і п’ять “бронзові”, і з цим показником стали першими в медальній таблиці.
Данило Даниленко переміг з бігу на 400 метрів (46,84 с), а на 400-метрівці з бар’єрами українці і взагалі оформили золотий дубль: Денис Нечипоренко переміг (50,71 с), а Дмитро Романюк фінішував другим (51,12 с). Золотим дублем на цій дистанції відзначилися і жінки. Марія Миколенко виграла змагання (56,45 с), а Олена Колесниченко була другою (57,59 с).
Надзвичайно запеклою була боротьба у секторі для стрибків у довжину. Ярослав Ісаченков у п’ятій спробі зумів стрибнути на 7,89 метрів і лише на сантиметр випередив срібного і бронзового призерів чемпіонату.
Сергій Смелик з рекордом чемпіонатів (20,50 с) виграв змагання з бігу на 200 метрів, а Ігор Бодров став на цій дистанції четвертим (21,43 с). Аліна Шух виграла змагання з семиборства, набравши 6042 очка.
Першими також були чоловіча естафетна команда 4×100 метрів у складі Еріка Костриці, Станіслава Коваленка, Ігоря Бодрова і Сергія Смелика (40,40 с), Артем Шаматрин з бігу на 110 метрів з бар’єрами (14,18 с), Олег Миронець з бігу на 800 метрів (1:50,13 хв).
Відзначимо, що Ольга Голодна була другою зі штовхання ядра (17,51 м). Ганна Чубковцова фінішувала другою з бігу на 100 метрів з бар’єрами (13,28 с), а Оксана Шкурат була третьою (13,34 с).