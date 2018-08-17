Сборная Украины в серии пенальти уступила в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году
Эксклюзив
10:31 • 8802 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

08:19 • 18628 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 44402 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 44219 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 29044 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 57547 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 104278 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 158699 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 144170 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 72001 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
5.2м/с
58%
Популярные новости

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 39855 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

16 апреля, 02:51 • 33534 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

16 апреля, 03:45 • 36878 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 32376 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10007 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 32771 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 44408 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 44222 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 158701 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 144172 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 10178 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 17947 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 19807 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 21935 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 24710 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Сборная Украины в серии пенальти уступила в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

Киев • УНН

 • 8925 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В столичном “Гидропарке” состоялось четвертьфинальное противостояние чемпионата Европы по мини-футболу в котором сборная Украины противостояла Англии, передает корреспондент УНН.

Сборная Украины в серии пенальти уступила в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

Даниэль Джулиаенн на 8 минуте “ограбил” нашего игрока на подступах к штрафной зоны англичан, прошел с мячом практически все, обыграл защитника и перебросил мяч мимо вратаря — 0:1.

Украинцы владели территориальным преимуществом. Шайдюк в добавленное время к первому тайму остро прострелил и мяч от полевого игрока попал в лицо вратарю, что спасло гостей столицы от пропущенного гола. “Желто-голубые” достигли своего на следующей минуте. Заяц попал в штангу, а на добивании удачно сработал Виктор Арановский — 1:1.

Розыгрыш штрафного обернулся для Украинской попаданием мяча в перекладину на 27 минуте. Основное время не выявило победителя, а в серии пенальти меткими были гости столицы Украины 3:1, которые и получили путевку в полуфинал.

Стоит отметить, что сейчас пока известен только еще один участник полуфинала — Румыния, которая обыграла Черногорию 2:0.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$65.18
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.56
Золото
$3,319.89
Ethereum
$1,569.12