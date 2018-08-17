Сборная Украины в серии пенальти уступила в четвертьфинале ЧЕ по мини-футболу

Даниэль Джулиаенн на 8 минуте “ограбил” нашего игрока на подступах к штрафной зоны англичан, прошел с мячом практически все, обыграл защитника и перебросил мяч мимо вратаря — 0:1.

Украинцы владели территориальным преимуществом. Шайдюк в добавленное время к первому тайму остро прострелил и мяч от полевого игрока попал в лицо вратарю, что спасло гостей столицы от пропущенного гола. “Желто-голубые” достигли своего на следующей минуте. Заяц попал в штангу, а на добивании удачно сработал Виктор Арановский — 1:1.

Розыгрыш штрафного обернулся для Украинской попаданием мяча в перекладину на 27 минуте. Основное время не выявило победителя, а в серии пенальти меткими были гости столицы Украины 3:1, которые и получили путевку в полуфинал.

Стоит отметить, что сейчас пока известен только еще один участник полуфинала — Румыния, которая обыграла Черногорию 2:0.